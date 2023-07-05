Общество

Пропавшего пенсионера нашли в Гдовском лесу

Пропавшего 4 июля пенсионера нашли в лесу вблизи деревни Лядинки Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

Заявка на оказание помощи сотрудникам полиции при проведении поисков гражданина 1936 года рождения, потерявшегося в лесном массиве вблизи деревни Лядинки Гдовского района, поступила от ОМВД России по Гдовскому району 5 июля. На место выехала группа поисково-спасательного отряда города Гдова в составе четырех человек на одной единице техники.

В результате поисковых работ мужчина был найден спасателями.