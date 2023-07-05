Общество

Школу креативных индустрий создадут на базе Псковского колледжа искусств

В Москве проходит фестиваль-форум «Российская креативная неделя». Мероприятие объединило тысячи спикеров и участников из разных регионов страны. Форум стал площадкой для общения креативных предпринимателей, технологических компаний, институтов развития, образования, представителей власти и регионов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В мероприятиях приняла участие делегация Псковской области во главе с и.о. генерального директора регионального Фонда инвестиционного развития Юлией Белобородовой.

Одним из значимых мероприятий «Российской креативной недели» стала сессия «Актуальные модели управления креативными индустриями в регионах», где обсуждались вопросы, с которыми сталкиваются регионы при разработке политики в сфере креативных индустрий и ее реализации.

Руководитель фонда презентовала возможности и потенциал субъекта РФ в сфере креативных индустрий, а также рассказала о проектах, которые уже реализуются. Речь, в частности, зашла о комплексном развитии сельских территорий с использованием механизма креативных индустрий. «Наш регион обладает уникальным опытом развития сельских территорий через индустрии архитектуры и урбанистики. Проекты "Марафон креативных решений", "Архитектурный марафон", "Архитектурная экспедиция", реализованные в 2022—2023 годах, проводились с целью поиска креативных подходов к развитию территорий и поддержке местных талантов, уникальностей и человеческого капитала», — отметила Юлия Белобородова.

Результатами проектов стали концепция развития пилотных населенных пунктов «Псковский креативный путь», архитектурные концепции пространственного развития пилотных территорий и концептуальные проекты «конкретных» объектов различных типов на территории пилотных территорий (жилые кварталы, соцобъекты, ИЖС, МКД, благоустройство общественно-деловых центров и парковых пространств).

В регионе поддерживаются направления креативных индустрий, имеющие и промышленный характер. Например, в Псковской области есть проекты, которые способствуют возрождению, развитию и сохранению народных художественных промыслов, содействуют развитию легкой промышленности, моды, дизайна и других направлений креативного бизнеса.

К участию в креативных проектах активно подключились местные предприниматели, обратила внимание спикер. «На каждой из пилотных территорий сформировалось активное и неравнодушное бизнес-сообщество, которое готово вкладывать собственные ресурсы в развитие родного муниципалитета. Менее чем за год бизнес направил почти 20 млн рублей на разработку необходимой ПСД для реализации различных проектов — модернизация объектов ЖКХ, образования, благоустройство территории и другие», — проинформировала руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области коллег.

Осенью 2023 года в регионе планируется реализовать проект по созданию Школы креативных индустрий (ШКИ) на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. ШКИ станет учебным центром, где талантливые подростки смогут воплотить свои творческие идеи в одном из нескольких направлений креативных индустрий.

Российская креативная неделя продлится до 9 июля. Спикеры обсудят образ будущего креативных индустрий, креативный суверенитет, тренды в предпринимательстве, актуальные запросы рынков, конкурентоспособность отечественного продукта, а также кадровые вопросы для индустрий. Всего планируется более 100 мероприятий в рамках деловой программы.