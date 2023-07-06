Общество

Свыше 4000 браков заключили в Псковской области в 2022 году

4659 браков зарегистрировали в Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

По сравнению с 2021 годом их количество увеличилось на 27%. В городской местности было зарегистрировано 3622 брака, в сельской – 1037 браков.

Впервые в брак вступили 2861 мужчина и 2790 женщин. Общий коэффициент брачности в 2022 году увеличился и составил 7,9 брака на 1000 человек населения (в 2021 году – 6).

Самым популярным возрастом вступления в брак как у мужчин, так и у женщин стал возраст 25-34 года. В этом возрасте брак заключили 41% мужчин и 35,4% женщин. Вторым по популярности заключения брака стал возраст 35-49 лет. Браки в этом возрасте заключили 30,5% мужчин и 28,5% женщин. В возрасте 18-24 лет браки заключили 19% мужчин и 27,9% женщин, в возрасте 50-59 лет – 5,9% мужчин и 5,7% женщин, в возрасте 60 лет и старше – 3,5% мужчин и 2% женщин.