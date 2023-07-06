Общество

Вещевую помощь собирают детям, чьи родители погибли в ДТП в Пустошкинском районе

Вещевую помощь собирают детям, чьи родители погибли в дорожно-транспортном происшествии в Пустошкинском районе 1 июля. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила знакомая семьи.

«1 июля в автомобильной аварии погибли наши знакомые Серафим и Анастасия. У них остались четверо детей, сейчас родственники, взявшие детей под опеку, просят о вещевой помощи. Обувь нужна любая: резиновые сапоги, тапочки, кроссовки, зимнюю тоже можно.

У детей только по одной паре кроссовок. А так, больше обуви нет.

На девочку одежду можно. На двух маленьких вроде хватает. Летней точно достаточно.

На старших зимней вроде не будет. Но это и потом можно будет решить», - написала женщина.

У семьи остались четверо детей:

мальчик 14 лет - рост 155 (160). Нога 25 см ( 39 - 40 размер обуви),

девочка 11 лет - рост 145 см. Нога 22,5 см (35-36 размер обуви),

мальчик 7 лет - рост 120 см. Нога 19 см (30 - 31 размер обуви),

мальчик 3 года - рост 100 см. Нога 16 см (26 размер обуви).

Как сообщается на сайте Великолукской епархии, супруги Закревские – Серафим и Анастасия долгие годы служили в причтах храмов Великолукской епархии, в частности, Невельского благочиния.

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Серафим Закревский был преподавателем Воскресной школы имени священномученика Ионы, епископа Невельского, а также певчим хора Свято-Троицкого кафедрального собора Невеля. Является внуком известного композитора протоиерея Михаила Зимарского. Его супруга, Анастасия Закревская, была певчей храма Казанской иконы Божией Матери в деревне Шульги.

По вопросам оказания любой посильной помощи обращаться к настоятелю храма Казанской Божией Матери деревне Шульги протоиерею Александру Лебедеву по телефону: + 7 911 365-43-28.