Вещевую помощь собирают детям, чьи родители погибли в ДТП в Пустошкинском районе

Вещевую помощь собирают детям, чьи родители погибли в дорожно-транспортном происшествии в Пустошкинском районе 1 июля. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила знакомая семьи.
«1 июля в автомобильной аварии погибли наши знакомые Серафим и Анастасия. У них остались четверо детей, сейчас родственники, взявшие детей под опеку, просят о вещевой помощи. Обувь нужна любая: резиновые сапоги, тапочки, кроссовки, зимнюю тоже можно.
У детей только по одной паре кроссовок. А так, больше обуви нет.
На девочку одежду можно. На двух маленьких вроде хватает. Летней точно достаточно.
На старших зимней вроде не будет. Но это и потом можно будет решить», - написала женщина.
У семьи остались четверо детей:
Как сообщается на сайте Великолукской епархии, супруги Закревские – Серафим и Анастасия долгие годы служили в причтах храмов Великолукской епархии, в частности, Невельского благочиния.
Серафим Закревский был преподавателем Воскресной школы имени священномученика Ионы, епископа Невельского, а также певчим хора Свято-Троицкого кафедрального собора Невеля. Является внуком известного композитора протоиерея Михаила Зимарского. Его супруга, Анастасия Закревская, была певчей храма Казанской иконы Божией Матери в деревне Шульги.
По вопросам оказания любой посильной помощи обращаться к настоятелю храма Казанской Божией Матери деревне Шульги протоиерею Александру Лебедеву по телефону: + 7 911 365-43-28.