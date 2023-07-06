Общество

Операция «Мак-2023» стартует в Псковском районе 11 июля

Первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции под условным наименованием «Мак-2023» пройдет на территории Псковского района в период с 11 по 20 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районном отделе МВД России.

Операция предусматривает комплекс мер, направленных на предупреждение, выявление, пересечение и раскрытие правонарушений с сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения, выявление и ликвидацию наркосодержащих растений.

Также в рамках организованных мероприятий подразумевается перекрытие внутрирегиональных, межрегиональных и трансграничных каналов поступления наркотических средств растительного происхождения в незаконный оборот.