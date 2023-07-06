Общество

Детский фонд открыл сбор продуктов для нуждающихся семей в Пскове

Псковское областное отделение Российского детского фонда стало региональным партнёром благотворительного фонда «Дари еду!». Уже на протяжении нескольких месяцев Детский фонд совместно с «Дари еду!» оказывает продуктовую помощь детям из малообеспеченных семей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Благотворительный фонд «Дари еду!» с октября 2016 года оказывает продуктовую помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Фонд работает в 143 городах России и уже оказал помощь более 209 000 семей.

В Пскове сбор продуктов осуществляется через специальные боксы, установленные в магазинах «Лента» по адресам: Рижский проспект, дом №96б и улица Труда, дом №54. Боксы расположены в закассовой зоне, рядом со стойками информации.

Присоединиться к сбору продуктов может любой желающий. Для этого необходимо приобрести продукты питания и оставить их в боксе для подопечных Детского фонда. Важно отметить, что можно передавать только продукты длительного хранения: крупы, макароны, муку, чай, сахар, растительное масло, консервы (мясо, рыба, овощи), сладости (печенье, конфеты, шоколадки) и т. д. Речь идёт о продуктах питания с большим сроком годности, которые могут храниться без холодильника.

Выемка продуктов из боксов осуществляется, как только они наполняются. Занимаются этим сотрудники и волонтёры Детского фонда. После выемки продукты доставляются в фонд, где из них формируются продуктовые наборы.

Сформированные наборы передаются в нуждающиеся семьи с детьми, которые ежедневно обращаются в Детский фонд за поддержкой. Это замечательная возможность оказывать семья комплексную помощь.

«И в этом можете помочь каждый! Детский фонд призывает всех присоединяться к сбору продуктов! Приобретайте продукты в магазине и оставляйте их в боксе для сбора. Таким образом вместе мы сможем помочь десяткам нуждающихся семей Псковской области», - призвали в отделении.

Подробную информацию о сотрудничестве фондов и проводимых сборах можно узнать в социальных сетях Детского фонда или по номерам телефонов: 73-58-80, 8-911-697-68-45 или 8-911-365-70-05.