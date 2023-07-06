Игорь Иванов: Командной энергией профсоюзов пронизана вся структура Почты России

От имени Псковского областного совета профсоюзов председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов поздравил работников почты с профессиональным праздником - Днём российской почты.
«Этот праздник – отличная возможность отметить вашу значимую роль в жизни нашего общества. Российская почта является неотъемлемой частью нашей жизни, обеспечивая связь и передачу информации между людьми. Ваша работа позволяет нам оставаться в контакте с близкими, получать важные документы и посылки, а также обмениваться новостями и поздравлениями», - обратился Игорь Иванов к жителям региона.
Он подчеркнул, что в рядах сотрудников российской почты много членов профсоюза. «Это говорит о вашей активной гражданской позиции, о заботе о своих правах и интересах. Профсоюзы играют важную роль в защите трудовых прав работников, а также в повышении их социального статуса. Спасибо, что вы являетесь активистами профсоюзного движения и делаете все возможное для улучшения условий труда и жизни», - сказал руководитель облсовпрофа.
По его словам, благодаря активной работе лидера профсоюза работников связи Анатолия Назейкина каждый работник российской почты ощущает особую защиту и заботу профсоюзов.