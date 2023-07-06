Общество

За готовность помогать людям поблагодарил псковских почтальонов Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России» с профессиональным праздником.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Почтовая связь всегда играла важную роль в социальном и экономическом развитии территорий. Всего несколько десятилетий назад почта была практически единственным средством коммуникации, но и с массовым развитием цифровых технологий выдерживает конкуренцию и по-прежнему востребована», - отметил он.

Модернизированная «Почта России» предлагает населению широкий спектр услуг, а современные мобильные приложения делают почтовые сервисы удобными и доступными для всех.

Александр Котов подчеркнул, что в Псковской области с её обширными территориями и большим количеством разрозненных населённых пунктов почта имеет особое значение. Для многих сельских жителей почтальон становится не просто курьером, а незаменимым помощником во многих жизненных ситуациях.

Уважаемые почтовые работники! Спасибо вам за добросовестный труд и готовность помогать людям! Здоровья, благополучия, профессиональных успехов и личного счастья!» - добавил председатель регионального парламента.