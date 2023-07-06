Общество

«Ни хвоста, ни чешуи» пожелали рыбакам в правительстве Псковской области

Рыбаков и работников рыбохозяйственного комплекса поздравили с профессиональным праздником в правительстве Псковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

В правительстве отметили, что в Псковской области, богатой реками и озёрами, много любителей и профессионалов рыбной ловли. Для кого-то это возможность отдохнуть на природе, для кого-то – спортивный интерес, а для многих – призвание и профессия.

«Рыбоперерабатывающие предприятия вносят значимый вклад в укрепление экономики и продовольственной безопасности области, а снеток по праву является одним из символов псковской кухни. Новых успехов и достижений! По традиции - ни хвоста, ни чешуи», – добавили в правительстве.