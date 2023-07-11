Общество

Психолог рассказала об опасном способе вставать по будильнику

Привычка ставить будильник на пять-десять минут раньше пробуждения опасна для здоровья, предупредила психолог Анжелика Полина.

По словам специалиста, люди напрасно пытаются поспать на несколько минут дольше. По-настоящему выспаться таким способом нельзя. Обычно результат оказывается обратным: в организме вырабатывается мелатонин, настраивающий организм на дополнительный сон, и человек встает усталым и сонливым, сообщает News.ru.

«Априори многие из нас считают, что вставать не спеша полезно. Но врачи уверены в обратном. По их мнению, от "досыпов" по пять-десять минут куда больше вреда, чем пользы», – отметила психолог.

Она порекомендовала ставить будильник сразу на нужное время и подниматься по первому звонку. «Заранее определите минимально необходимую конкретно вам длину сна. В среднем это шесть-восемь часов, за которые организм проходит все необходимые фазы сна», — сказала специалистка. При этом, по ее словам, есть люди, которым достаточно четырех-шести часов сна, а есть те, кому необходимо больше девяти часов.