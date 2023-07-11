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Общество

Названы популярные и необычные имена новорожденных псковичей

11.07.2023 16:24|ПсковКомментариев: 0

По итогам первого полугодия 2023 года самыми популярными именами в Псковской области среди мальчиков стали Александр, Михаил, Матвей, среди девочек – София, Анна, Ксения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете юстиции. 

Имена, которые в течение нескольких лет были очень популярны у молодых родителей, – Артём, Даниил, Мария, Алиса, Дарья – все еще даются новорожденным, но уже не так часто, как прежде.

Как заметили в комитете, родители новорожденных в Псковской области придерживаются общей тенденции, которая прослеживается во многих городах России. По данным ресурса портала ЗАГСа, за шесть месяцев текущего года самыми популярными женскими именами в стране стали Анна, София, Виктория, именами, наиболее часто используемыми родителями мальчиков стали Александр, Михаил, Максим.

В качестве необычных имен, которые родители давали новорожденным девочкам в Псковской области в первом полугодии 2023 года, можно выделить древнерусские имена: Милания, Марфа, и даже старинное скандинавское имя Хельга, производным от которого является русское имя Ольга. Кстати, именем Ольга за шесть месяцев текущего года назвали шесть новорожденных жительниц Псковской области. 

По одному случаю регистрации отмечено наречение новорожденных мальчиков старинными русскими именами – Леонтий, Остап, Емельян, Ефим, Касьян, Святогор, Платон.

Некогда очень популярные имена – Любовь, Алевтина, Борис, Анатолий, Ирина, Светлана, Геннадий – снова, хоть и редко, но даются родителями при рождении, а также забытые и редко используемые – Марина, Олег, Антон, Нина, Вера, Вадим, Надежда, Зоя, Валентина, Майя, Елена, Всеволод, Татьяна, Наталья, Пётр, Игорь – вновь обретают былую популярность, обладателями этих имен стали уже несколько новорожденных малышей. Имена Алексей, Виктор, Андрей, Богдан, Евгения, Николай, Алёна уже гораздо чаще используются, чем, например, очень популярные в свое время Тимур, Денис, Карина, Яна, Кристина.

Среди самых необычных имен новорожденных можно отметить имена Север, Леля, Вивьен, Евника, Аврора.

Теги: #новорожденные #имя
Источник: Псковская Лента Новостей
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