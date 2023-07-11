Отделение профилактики начало работу в отдельном корпусе островской больницы

Отделение профилактики, расположенное в отдельном корпусе, заработало в Островской межрайонной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области
В отделении можно пройти:
- диспансеризацию,
- профилактический медицинский осмотр,
- периодический медицинский осмотр,
- получить справку на водительские права,
- получить справку для поступления в средние и высшие учебные заведения;
- пройти все необходимые лабораторные и диагностические исследования - ежедневно,
- пройти осмотр узких специалистов: хирурга, отоларинголога, невролога, окулиста - вторник и четверг с 14.00,
- осмотр дерматовенеролога и психиатра - нарколога проходит в поликлинике в специально выделенное для этого время,
- женщины могут посетить смотровой кабинет и пройти УЗИ органов малого таза - ежедневно,
- рядом с отделением профилактики работает передвижной флюоромаммограф, где можно пройти флюорографию и маммографию - вторник и четверг с 13.00 до 15.00.
«Теперь пройти все вышеперечисленные мероприятия можно за один день. Позаботьтесь о своем здоровье, пройдите медицинский осмотр», - призвали в профильном комитете.
Телефон отделения: 8-811-52-3-92-74.