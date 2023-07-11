Общество

Отделение профилактики начало работу в отдельном корпусе островской больницы

Отделение профилактики, расположенное в отдельном корпусе, заработало в Островской межрайонной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.



Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

В отделении можно пройти:

диспансеризацию,

профилактический медицинский осмотр,

периодический медицинский осмотр,

получить справку на водительские права,

получить справку для поступления в средние и высшие учебные заведения;

пройти все необходимые лабораторные и диагностические исследования - ежедневно,

пройти осмотр узких специалистов: хирурга, отоларинголога, невролога, окулиста - вторник и четверг с 14.00,

осмотр дерматовенеролога и психиатра - нарколога проходит в поликлинике в специально выделенное для этого время,

женщины могут посетить смотровой кабинет и пройти УЗИ органов малого таза - ежедневно,

рядом с отделением профилактики работает передвижной флюоромаммограф, где можно пройти флюорографию и маммографию - вторник и четверг с 13.00 до 15.00.

«Теперь пройти все вышеперечисленные мероприятия можно за один день. Позаботьтесь о своем здоровье, пройдите медицинский осмотр», - призвали в профильном комитете.

Телефон отделения: 8-811-52-3-92-74.