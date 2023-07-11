Коммунальные службы Великих Лук отчитались о работе за 11 июля

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства города Великие Луки подготовили краткий отчет за прошедший рабочий день, 11 июля. Его Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе городской администрации.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук
Силами муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» был проведен ряд работ. В частности:
- механическая уборка дорожного полотна и тротуаров на улицах Гражданской, Вокзальной, Рыбацкой, Горицкой, Новосокольнической;
- увлажнение дорожного полотна и тротуаров на проспектах Ленина, Гагарина, улицах Гоголя, Дьяконова;
- ручная уборка лотковой части дороги и тротуаров на проспектах Ленина и Октябрьском;
- профилирование дорожного полотна на улицах Липецкой, Родителева.
Муниципальное предприятие «Зеленхоз» выполнили:
- уборку ранее обрезанной листвы в сквере на площади Рокоссовского, проспекте Ленина,
- скос травы на улицах Пушкина, проспекте Октябрьском,
- уборку в городских скверах;
- прополку клумб;
- стрижку кустарников на улице Пушкина, на площади Матросова, набережной Краснофлотской;
- поливку растений на клумбах города;
- промывку туалета около городского пляжа;
- вывоз веток с улицы Мурманской.
Силами муниципального унитарного предприятия «ДСУ» выполнено нанесение дорожной разметки на улицах Заслонова, Антонова. Ведутся работы по ремонту дворовой территории домов № 24/7 и № 17 на улице Вокзальной. Проведет ямочный ремонт на проспектах Гагарина и Октябрьском.
Управляющие компании города сегодня выполнили следующее. Сотрудники УК «Центр города» были заняты:
- ремонтом металлической входной двери в первом подъезде дома №33/14 на проспекте Ленина;
- покосом травы на дворовой территории дома №15/2 на проспекте Гагарина;
- покраской скамейки во дворе дома № 21, корпус 1 на проспекте Гагарина;
- ремонтом гидроизоляции, установкой отливов и бетонной стяжки балкона над эркером фасада дома №29 на проспекте Ленина;
- ремонтом качелей во дворе дома № 59, корпус 2 на проспекте Ленина;
- покраской ограничений для последующей установки их во дворе дома № 86 на улице Щорса.
МП «Радист» выполнило:
- скос травы во дворе дома № 14 на улице Холмской;
- ремонт тротуара во дворе дома № 1, корпус 1 на набережной Л. Шмидта;
- ремонт контейнерной площадки во дворе дома № 11, корпус 1 на улице Ботвина.
Работники УК «Город на Ловати» занимались:
- скосом травы во дворах домов №№ 2, 6, 8, 10, 10, к.1, 14, 16/24, 38, 40 на ул. К. Зверева, № 126 на проспекте Октябрьском;
- заменой почтовых ящиков в доме №17/1 на улице Первомайской;
- прочисткой вентиляционных каналов в доме № 32 на улице К. Зверева;
- ремонтом фундамента забора у дома № 40/33 на проспекте Ленина;
- покраску фасада дома № 34/9 на проспекте Октябрьском;
- начали работы по ремонту заборов домов №№ 42/24, 44, 51/36, 53 на проспекте Ленина;
- ремонтом цоколя забора дома № 4/2 на улице К. Либкнехта;
- промывкой системы отопления домов №№ 14, 16/24 на улице Зверева.
УК «Заречный район» выполняла:
- работы по установке отливов на козырьки с первого по пятый подъезд дома № 137 на проспекте Гагарина;
- изготовление и установку решётки на люк ливневой канализации во дворе домов №№ 26 и 28 на улице Сибирцева;
- работы по покраске скамеек и урн на дворовой территории дома № 20 на улице Рижской;
- работы по покраске малых форм на детской площадке во дворе дома № 59, корпус 1 на улице Щорса;
- работы по изготовлению и покраске скамеек во дворе дома № 11 на улице Автомобильной.