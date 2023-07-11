Общество

Коммунальные службы Великих Лук отчитались о работе за 11 июля

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства города Великие Луки подготовили краткий отчет за прошедший рабочий день, 11 июля. Его Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

Силами муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» был проведен ряд работ. В частности:

механическая уборка дорожного полотна и тротуаров на улицах Гражданской, Вокзальной, Рыбацкой, Горицкой, Новосокольнической;

увлажнение дорожного полотна и тротуаров на проспектах Ленина, Гагарина, улицах Гоголя, Дьяконова;

ручная уборка лотковой части дороги и тротуаров на проспектах Ленина и Октябрьском;

профилирование дорожного полотна на улицах Липецкой, Родителева.

Муниципальное предприятие «Зеленхоз» выполнили:

уборку ранее обрезанной листвы в сквере на площади Рокоссовского, проспекте Ленина,

скос травы на улицах Пушкина, проспекте Октябрьском,

уборку в городских скверах;

прополку клумб;

стрижку кустарников на улице Пушкина, на площади Матросова, набережной Краснофлотской;

поливку растений на клумбах города;

промывку туалета около городского пляжа;

вывоз веток с улицы Мурманской.

Силами муниципального унитарного предприятия «ДСУ» выполнено нанесение дорожной разметки на улицах Заслонова, Антонова. Ведутся работы по ремонту дворовой территории домов № 24/7 и № 17 на улице Вокзальной. Проведет ямочный ремонт на проспектах Гагарина и Октябрьском.

Управляющие компании города сегодня выполнили следующее. Сотрудники УК «Центр города» были заняты:

ремонтом металлической входной двери в первом подъезде дома №33/14 на проспекте Ленина;

покосом травы на дворовой территории дома №15/2 на проспекте Гагарина;

покраской скамейки во дворе дома № 21, корпус 1 на проспекте Гагарина;

ремонтом гидроизоляции, установкой отливов и бетонной стяжки балкона над эркером фасада дома №29 на проспекте Ленина;

ремонтом качелей во дворе дома № 59, корпус 2 на проспекте Ленина;

покраской ограничений для последующей установки их во дворе дома № 86 на улице Щорса.

МП «Радист» выполнило:

скос травы во дворе дома № 14 на улице Холмской;

ремонт тротуара во дворе дома № 1, корпус 1 на набережной Л. Шмидта;

ремонт контейнерной площадки во дворе дома № 11, корпус 1 на улице Ботвина.

Работники УК «Город на Ловати» занимались:

скосом травы во дворах домов №№ 2, 6, 8, 10, 10, к.1, 14, 16/24, 38, 40 на ул. К. Зверева, № 126 на проспекте Октябрьском;

заменой почтовых ящиков в доме №17/1 на улице Первомайской;

прочисткой вентиляционных каналов в доме № 32 на улице К. Зверева;

ремонтом фундамента забора у дома № 40/33 на проспекте Ленина;

покраску фасада дома № 34/9 на проспекте Октябрьском;

начали работы по ремонту заборов домов №№ 42/24, 44, 51/36, 53 на проспекте Ленина;

ремонтом цоколя забора дома № 4/2 на улице К. Либкнехта;

промывкой системы отопления домов №№ 14, 16/24 на улице Зверева.

УК «Заречный район» выполняла: