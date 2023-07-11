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Фотофакт: Георешетка сползла со склона набережной реки Псковы

Георешетка сползла со склона набережной реки Псковы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как сообщают открытие источники, любые природные склоны и искусственные насыпи подвержены постепенному разрушению, скорость которого зависит от типа грунта. Он осыпается, обваливается или сползает вниз, в нем образуются провалы и трещины от стекающей воды. Кроме того, поверхности с большим уклоном плохо поддаются озеленению, так как семена и молодые саженцы буквально смываются потоками дождевой и талой воды.

Укрепление склонов георешеткой разом решает все эти проблемы. Объемная сетка, заполненная субстратом, предотвращает даже эрозию береговых склонов, подвергающихся подтоплению.