Общество

Арктическое вторжение принесло заморозки на Северо-Запад России

В минувший понедельник жители северо-западных и центральных регионов Европейской России ощутили начало арктического вторжения, сообщает метеоцентр «Фобос».

Если в Центре оно проявилось лишь в дневные часы, когда небольшие дожди и плотный северный ветер ограничили дневной прогрев и температура воздуха оказалась в пределах +16…+21°С, что сразу на 5–6°С ниже чем было в воскресенье, то на Северо-Западе уже утром было очень холодно. Минимальная температура воздуха в некоторых районах Ленинградской области и Карелии опускалась до +3°, а в Мурманской области и вовсе были отмечены заморозки. В Мурмашах столбики термометров показали −0,4°, а метеостанция Ловозеро отметила −0,5°. Последний раз в июле заморозки там наблюдались 15 лет назад.

Продолжилось распространение холода и минувшей ночью. В Ленинградской области температура опускалась до +4°С, в Псковской – до +3°С. В Мурманской области «потеплело» до +2°С, а заморозки перебрались в Карелию: в городе Кемь термометры под утро показали −1,1°С. Последние 5 лет заморозков в Кеми не отмечалось. Наблюдались заморозки и на противоположном берегу Белого моря, в Архангельской области. В посёлке Кепино температура понижалась до −0,6°С.

Если на Северо-Западе температура воздуха, начиная с 12 июля, будет постепенно повышаться, то в Центре холодная погода задержится практически до конца рабочей недели. Конечно, центральным областям заморозки не грозят, однако по ночам температура воздуха будет понижаться до +6…+11°С. А дневные показания термометров выйдут на уровень сентября и составят всего лишь +14…+19°С.

В Москве пик арктического вторжения ожидается в четверг, когда при облачной и довольно дождливой погоде днём воздух не прогреется выше +15…+17°С – это норма середины сентября. В пятницу столбики термометров подберутся к 20-градусным отметкам, а в выходные ожидаются вполне летние +22…+26°С.