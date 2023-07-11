Общество

Ребенка-инвалида в Псковской области обеспечили уникальным протезом предплечья

Псковское отделение Социального фонда России обеспечило ребенка с ограниченными возможностями здоровья высокотехнологичным протезом предплечья с микропроцессорным управлением. Современный биоэлектрический протез стоимостью 1,7 миллиона рублей девятилетняя Виктория Теняева получила бесплатно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

«Протез работает за счет аккумулятора и электрического двигателя, а управляется электрическими сигналами, которые считываются с кожи девочки. С его помощью Вика сможет выполнять обычные бытовые действия, например, придерживать тетрадку в школе или мобильный телефон. Для девочки теперь доступны действия, требующие участия двух рук. Например, при застегивании молнии на куртке или завязывании шнурков», — рассказал врач травматолог-ортопед, руководитель отдела протезирования верхних конечностей Сколиолоджик.ру Антон Круглов.

Путь длиною в год пришлось пройти маме и дочке, чтобы в программе реабилитации Виктории появился протез индивидуального изготовления. А вот с осваиванием биоэлектрического средства реабилитации девочка справилась за пару дней.

«Ребенок очень рад! Благодаря “умному” протезу Виктория уже научилась левой рукой самостоятельно брать со стола стакан воды или даже пластиковую бутылку. При этом правой рукой она может откручивать крышку! Дочка теперь неплохо справляется и с кухонными приборами. Одной рукой держит овощи, другой — режет их! Мы о таком и не мечтали», — подытожила мама девочки Наталья Теняева.