Общество

Дополнительное финансирование направляют на социальную сферу — Александр Котов

Деньги из дополнительных источников финансирования направляют на социальную сферу. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Ежегодно при формировании бюджета и расходной части отталкиваемся от прогнозных показателей, которые на самом деле разрабатывают федеральные структуры. На основании этого у нас формируется бюджет. Говорим о том, что недостаточно, может быть, индексируется пенсия, да и заработные платы в том числе. То есть мы не готовы еще на сегодняшний день индексировать в том объеме, в котором у нас происходит по факту инфляция», - объяснил он.

Александр Котов отметил, что к такой индексации нужно стремиться.

«Подчеркиваем всегда и говорим о том, что в случае появления дополнительных источников финансирования, в первую очередь, мы их направляем на меры социальной поддержки наших граждан. В том числе и на индексацию», - заключил он.