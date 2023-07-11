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Советник-консультант Псковского облсовпрофа о партнерском вузе в Петербурге

Псковский облсовпроф недавно подписал соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским гуманитарным университетом профсоюзов. В чем будет заключаться это сотрудничество? Какие преференции получают псковские абитуриенты при поступлении в вуз по линии облсовпрофа? Как университету удается оставаться российским лидером по трудоустройству выпускников? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответила советник-консультант Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль.

- Надежда Леонидовна, в Санкт-Петербурге находится гуманитарный университет профсоюзов. Поступают ли туда абитуриенты из Псковской области? Возможно, есть какая-то статистика за последние годы?

- Каждое лето у нас тысячи выпускников школ сдают Единые государственные экзамены и поступают в различные вузы. Как правило, у нас все-таки большинство одиннадцатиклассников понимают, чем они хотят заниматься в будущем, составляют для себя список тех вузов, где могли бы получить нужные знания, навыки. Но самым сложным все-таки для абитуриента становится даже не сдача ЕГЭ, а финальный выбор того единственного вуза, который на несколько ближайших лет станет для него домом.

Естественно, если говорить о Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, то абитуриенты из Псковской области туда поступают. Хочу сказать, что в последние годы у нас много поступает туда и тех, кто связан как-то с профсоюзами. Имеются в виду либо родители — члены профсоюза, либо ближайшие родственники являются членами профсоюза. Поэтому здесь о полной статистике мы говорить не можем, а можем сказать только о статистике по такой категории, которая связана каким-то образом с профсоюзами.

И в 2022 году, и в 2023 году заинтересованность этим вузом очень большая. Наверное, потому что там достаточно много специальностей, которые на сегодня востребованы на рынке труда: это и экономика, и менеджмент, и юриспруденция, и психология, и лингвистика, и факультет искусств, и факультет конфликтологии — в последнее время он пользуется спросом.

Если говорить о том, как от нас поступают те, кто связан с профсоюзом, то Псковский областной совет профессиональных союзов дает рекомендацию в Федерацию независимых профсоюзов России, ходатайство. И если человек будет допущен, то он, в конце концов, будет зачислен в это учебное заведение и получит специальность, которую он для себя выберет.

- Поясните, пожалуйста, почему вуз называется университетом профсоюзов?

- Я, наверное, считаю так: Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов был учрежден профсоюзами СССР еще в 1926 году. И в 1948 году решением Совета министров СССР он получил право выдачи государственных дипломов. С 1992 года он работает в статусе университета. Наверное, по этой причине. И профсоюзы очень много сделали для развития данного учебного заведения. Поэтому оно и называется университетом профсоюзов.

- Недавно Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов и Псковский областной совет профессиональных союзов подписали соглашение о сотрудничестве. Расскажите, в чем это сотрудничество будет заключаться?

- Дело в том, что мы в принципе сотрудничаем с этим университетом давно, и, наверное, это соглашение должно было быть давно. Все, что мы делали, просто нашло отражение в данном соглашении. Подписано оно было, да, совсем недавно. И стороны здесь приняли на себя соответствующие обязательства.

Допустим, что касается непосредственно университета, он обязуется приглашать руководителей наших организаций, сотрудников аппарата Псковского облсовпрофа на всевозможные совещания, конференции, круглые столы и другие мероприятия, которые посвящены профсоюзному движению.

Кроме того, по заказу профсоюзной организации университет может проводить у нас научные исследования по актуальным проблемам профсоюзного движения. В принципе у нас такой запрос возможен, поэтому мы имеем теперь право обратиться туда. Кроме того, по приглашению профсоюзов и при наличии возможности принимать участие в мероприятиях, которые проводят профсоюзы, представители университета могут выступить у нас на каких-то методических конференциях, представить свои научные материалы.

Ну и, соответственно, университет обязуется содействовать оформлению документов для получения скидки в размере 30%. Поскольку те, кто поступает по рекомендации профсоюзов, имеет право на скидку за обучение в размере 30%.

- Это хорошее подспорье.

- Да, это хорошая скидка, поскольку обучение в данном учебном заведении недешевое, а 30% — это практически треть этой суммы. Поэтому очень даже.

- А скидка была и до подписания соглашения?

- Да, она и раньше была, но теперь это закреплено в самом соглашении.

- Средний конкурс на бюджетные места в указанном университете, по данным на 11 июля, достиг 54 человека на место. На ваш взгляд, чем вызван такой интерес со стороны абитуриентов?

- Университет располагает исключительными возможностями для реализации всестороннего потенциала студентов. Здесь, в этом университете, достаточно сильный профессорско-преподавательский состав, уникальная материальная база, передовые технологии, элитные условия проживания. Там замечательное общежитие, я сама бывала. Насыщенная культурная программа, для студентов это просто необходимо. И если верить государственной статистике, у нас на протяжении многих лет это российский лидер по трудоустройству выпускников.

- Действительно, по данным государственной статистики, на протяжении многих лет СПбГУП – российский лидер по трудоустройству выпускников. По ряду специальностей вуз не выпустил ни одного безработного выпускника за последние 20 лет. Как удается добиться таких показателей? В чем секрет?

- Наверное, во-первых, сами студенты стремятся к тому, чтобы получить необходимые знания. То есть они достаточно конкурентоспособны на рынке труда. И сами специальности востребованы на рынке труда. Наверное, по этой причине. Сейчас же психология востребована, практически в каждой организации, на каждом предприятии есть психолог. Конфликтология — у нас многие сейчас желают получить такую специальность. Юриспруденция — понятно, что она давно востребована. И поэтому у нас очень хорошо студенты устраиваются. Наверное, получают те знания, которые необходимы работодателям. Поэтому они проходят все испытания достойно и получают хорошую работу, хорошее место.

Беседовала Ксения Иванова