Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Счастливое материнство
самое время для ремонта
Господин Рейтингомер
обучение в Псковском медколледже
Купе-кроссовер Geely Tugella
Муниципальная реформа три четверти пути
университет профсоюзов
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
«Истфакт» Линия Сталина
Интересные места отдыха в Псковской области
ПСБ траты с выгодой
новые лица облсовпрофа
Муниципальная реформа FAQ
Топ уютных летних террас Пскова
 
 
 
ещё Общество 11.07.2023 16:242 Названы популярные и необычные имена новорожденных псковичей 13.07.2023 09:310 Советник-консультант Псковского облсовпрофа о партнерском вузе в Петербурге 13.07.2023 09:150 Самовыгул собак и кошек законодательно запретили в России 13.07.2023 08:460 Появление в небе над Псковом неизвестного объекта обсудили в Сети 13.07.2023 07:540 День Двенадцати апостолов: традиции и приметы 13.07.2023 07:180 Оградительные столбики установили перед Успенским собором в Печорах
 
 
 
Самое популярное 07.07.2023 10:270 Утопленницу ищут в реке Великой в Пскове 09.07.2023 22:330 С ещё четырьмя погибшими в ходе спецоперации простились в Псковской области 07.07.2023 15:256 Голые люди купаются в реке Пскове. ВИДЕО 12.07.2023 12:330 Ушла из жизни заместитель главного врача Псковской областной больницы 11.07.2023 08:500 Лежащее на тротуаре тело обнаружили полицейские в Пскове. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Советник-консультант Псковского облсовпрофа о партнерском вузе в Петербурге

13.07.2023 09:31|ПсковКомментариев: 0

Псковский облсовпроф недавно подписал соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским гуманитарным университетом профсоюзов. В чем будет заключаться это сотрудничество? Какие преференции получают псковские абитуриенты при поступлении в вуз по линии облсовпрофа? Как университету удается оставаться российским лидером по трудоустройству выпускников? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответила советник-консультант Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль.

 

- Надежда Леонидовна, в Санкт-Петербурге находится гуманитарный университет профсоюзов. Поступают ли туда абитуриенты из Псковской области? Возможно, есть какая-то статистика за последние годы?

- Каждое лето у нас тысячи выпускников школ сдают Единые государственные экзамены и поступают в различные вузы. Как правило, у нас все-таки большинство одиннадцатиклассников понимают, чем они хотят заниматься в будущем, составляют для себя список тех вузов, где могли бы получить нужные знания, навыки. Но самым сложным все-таки для абитуриента становится даже не сдача ЕГЭ, а финальный выбор того единственного вуза, который на несколько ближайших лет станет для него домом.

Естественно, если говорить о Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, то абитуриенты из Псковской области туда поступают. Хочу сказать, что в последние годы у нас много поступает туда и тех, кто связан как-то с профсоюзами. Имеются в виду либо родители — члены профсоюза, либо ближайшие родственники являются членами профсоюза. Поэтому здесь о полной статистике мы говорить не можем, а можем сказать только о статистике по такой категории, которая связана каким-то образом с профсоюзами.

И в 2022 году, и в 2023 году заинтересованность этим вузом очень большая. Наверное, потому что там достаточно много специальностей, которые на сегодня востребованы на рынке труда: это и экономика, и менеджмент, и юриспруденция, и психология, и лингвистика, и факультет искусств, и факультет конфликтологии — в последнее время он пользуется спросом.

Если говорить о том, как от нас поступают те, кто связан с профсоюзом, то Псковский областной совет профессиональных союзов дает рекомендацию в Федерацию независимых профсоюзов России, ходатайство. И если человек будет допущен, то он, в конце концов, будет зачислен в это учебное заведение и получит специальность, которую он для себя выберет.

- Поясните, пожалуйста, почему вуз называется университетом профсоюзов?

- Я, наверное, считаю так: Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов был учрежден профсоюзами СССР еще в 1926 году. И в 1948 году решением Совета министров СССР он получил право выдачи государственных дипломов. С 1992 года он работает в статусе университета. Наверное, по этой причине. И профсоюзы очень много сделали для развития данного учебного заведения. Поэтому оно и называется университетом профсоюзов.

- Недавно Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов и Псковский областной совет профессиональных союзов подписали соглашение о сотрудничестве. Расскажите, в чем это сотрудничество будет заключаться?

- Дело в том, что мы в принципе сотрудничаем с этим университетом давно, и, наверное, это соглашение должно было быть давно. Все, что мы делали, просто нашло отражение в данном соглашении. Подписано оно было, да, совсем недавно. И стороны здесь приняли на себя соответствующие обязательства.

Допустим, что касается непосредственно университета, он обязуется приглашать руководителей наших организаций, сотрудников аппарата Псковского облсовпрофа на всевозможные совещания, конференции, круглые столы и другие мероприятия, которые посвящены профсоюзному движению.

Кроме того, по заказу профсоюзной организации университет может проводить у нас научные исследования по актуальным проблемам профсоюзного движения. В принципе у нас такой запрос возможен, поэтому мы имеем теперь право обратиться туда. Кроме того, по приглашению профсоюзов и при наличии возможности принимать участие в мероприятиях, которые проводят профсоюзы, представители университета могут выступить у нас на каких-то методических конференциях, представить свои научные материалы.

Ну и, соответственно, университет обязуется содействовать оформлению документов для получения скидки в размере 30%. Поскольку те, кто поступает по рекомендации профсоюзов, имеет право на скидку за обучение в размере 30%.

- Это хорошее подспорье.

- Да, это хорошая скидка, поскольку обучение в данном учебном заведении недешевое, а 30% — это практически треть этой суммы. Поэтому очень даже.

- А скидка была и до подписания соглашения?

- Да, она и раньше была, но теперь это закреплено в самом соглашении.

- Средний конкурс на бюджетные места в указанном университете, по данным на 11 июля, достиг 54 человека на место. На ваш взгляд, чем вызван такой интерес со стороны абитуриентов?

- Университет располагает исключительными возможностями для реализации всестороннего потенциала студентов. Здесь, в этом университете, достаточно сильный профессорско-преподавательский состав, уникальная материальная база, передовые технологии, элитные условия проживания. Там замечательное общежитие, я сама бывала. Насыщенная культурная программа, для студентов это просто необходимо. И если верить государственной статистике, у нас на протяжении многих лет это российский лидер по трудоустройству выпускников.

- Действительно, по данным государственной статистики, на протяжении многих лет СПбГУП – российский лидер по трудоустройству выпускников. По ряду специальностей вуз не выпустил ни одного безработного выпускника за последние 20 лет. Как удается добиться таких показателей? В чем секрет?

- Наверное, во-первых, сами студенты стремятся к тому, чтобы получить необходимые знания. То есть они достаточно конкурентоспособны на рынке труда. И сами специальности востребованы на рынке труда. Наверное, по этой причине. Сейчас же психология востребована, практически в каждой организации, на каждом предприятии есть психолог. Конфликтология — у нас многие сейчас желают получить такую специальность. Юриспруденция — понятно, что она давно востребована. И поэтому у нас очень хорошо студенты устраиваются. Наверное, получают те знания, которые необходимы работодателям. Поэтому они проходят все испытания достойно и получают хорошую работу, хорошее место.

Беседовала Ксения Иванова

Теги: #профсоюзы #облсовпроф #вуз
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Волнует ли вас ослабление курса рубля?
В опросе приняло участие 137 человек
13.07.2023, 09:450 Грунтовые дороги в Пскове ровняют грейдером. ФОТО 13.07.2023, 09:350 Мужчина обокрал автомобиль великолукской полиции 13.07.2023, 09:310 Советник-консультант Псковского облсовпрофа о партнерском вузе в Петербурге 13.07.2023, 09:300 Бизнес попросил в управление муниципальные спортобъекты
13.07.2023, 09:150 Самовыгул собак и кошек законодательно запретили в России 13.07.2023, 09:000 С иностранных онлайн-продавцов предложили взимать НДС 13.07.2023, 08:460 Появление в небе над Псковом неизвестного объекта обсудили в Сети 13.07.2023, 08:310 Банки попросили оперативный доступ к данным о малоимущих россиянах
13.07.2023, 08:112 Псков занял 35 место в зарплатном рейтинге городов Северо-Запада 13.07.2023, 07:540 День Двенадцати апостолов: традиции и приметы 13.07.2023, 07:420 За что нельзя будет платить цифровым рублем, объяснил глава казначейства 13.07.2023, 07:180 Оградительные столбики установили перед Успенским собором в Печорах
13.07.2023, 07:000 За охрану школ теперь отвечает губернатор 12.07.2023, 22:000 Суперкомпьютер смоделировал 4 тысячи сценариев климатических последствий глобального потепления 12.07.2023, 21:402 Спрос на куклы Барби в России вырос в 1,5 раза 12.07.2023, 21:300 Два автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове
12.07.2023, 21:244 Останки погибшего в 1943 году красноармейца обнаружили в Невельском районе 12.07.2023, 21:200 Псковичей приглашают на службу в Росгвардию 12.07.2023, 21:101 Псковская студентка защитила диплом-путеводитель по Пушкинскому заповеднику на «отлично» 12.07.2023, 21:000 Срок приема заявок от молодежи на поэтический конкурс продлили в Псковской области
12.07.2023, 20:470 Росстат сообщил о росте цен на гречку в России впервые с мая прошлого года 12.07.2023, 20:400 В России построили четыре тысячи объектов первичного звена здравоохранения 12.07.2023, 20:320 В Псковской области правом досрочного выхода на пенсию воспользовались более 4 тысяч медиков 12.07.2023, 20:200 Опубликована предварительная программа Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках - 2024
12.07.2023, 20:000 Йоркширского терьера остановили на границе в Псковской области 12.07.2023, 19:510 Двое водителей пострадали в результате ДТП в Опочецком районе 12.07.2023, 19:453 Игорь Романов подал документы на участие в выборах главы Псковского района 12.07.2023, 19:400 Творческий вечер «Дом у воды» поэта Александра Питиримова состоится в Пскове
12.07.2023, 19:270 Подготовка к съемкам сериала «Казачок» идет в новоржевской кинодеревне 12.07.2023, 19:200 «Метражи»: Как реставраторы стали застройщиками? ВИДЕО 12.07.2023, 19:150 Идрица, Пушкиногорский и Пустошкинский районы празднуют 79-ю годовщину освобождения 12.07.2023, 19:070 Ремонт дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель начнётся в августе
12.07.2023, 19:000 Отказаться от «финтов» на электросамокате на тротуаре призвали псковичей 12.07.2023, 18:550 Лесозавод «Судома» в Дедовичском районе переориентирует бизнес на нового потребителя 12.07.2023, 18:450 Участники историко-культурного форума «Истоки» посетили Изборский музей-заповедник 12.07.2023, 18:370 Фотофакт: Автобусная остановка «прилегла» на Завеличье
12.07.2023, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Метражи»: Как реставраторы стали застройщиками? 12.07.2023, 18:230 Оборудование устанавливают на новой спортплощадке при дедовичской школе №2 12.07.2023, 18:152 Федеральные эксперты положительно оценили работу травматологической службы Псковской области 12.07.2023, 18:000 Нетрезвого водителя выявили в Порхове
12.07.2023, 17:570 О памятниках Пскова рассказали в Душанбе 12.07.2023, 17:561 Шестилетний ребенок сошел с ума, увидев, как мать зарезала отца 12.07.2023, 17:540 «Луки-Энергия» проведет первый матч нового футбольного сезона 22 июля 12.07.2023, 17:510 Александр Котов: Парламентские часы — действенный инструмент, который работает
12.07.2023, 17:470 Мужчину оштрафовали в Псковской области за получение подкупом сведений, составляющих гостайну 12.07.2023, 17:420 Работы по капремонту спортзала бежаницкой школы идут с двухнедельным отставанием 12.07.2023, 17:410 Названа причина объединения фестивалей «Александрова дорога» и «Ледовое побоище» 12.07.2023, 17:381 Икону «Троица» передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре
12.07.2023, 17:330 Эталонной назвал модернизированную дедовичскую библиотеку губернатор 12.07.2023, 17:261 Александр Котов о недобросовестных подрядчиках и мерах воздействия на них 12.07.2023, 17:230 В Пскове начали асфальтировать улицу Коммунальную 12.07.2023, 17:220 Псковского подростка признали виновным в совершении серии угонов
12.07.2023, 17:110 Продажи китайских авто в кредит выросли в четыре раза - ВТБ 12.07.2023, 17:102 Штрафными санкциями пригрозил губернатор подрядчику, ремонтирующему дедовичскую школу 12.07.2023, 17:060 Александр Котов в программе «Дом Советов»: Политическая стабильность – миф или реальность? ВИДЕО 12.07.2023, 17:020 Платежный баланс России ушел в минус впервые с 2020 года
12.07.2023, 16:570 Капремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе завершили в срок 12.07.2023, 16:460 Дополнительное финансирование направляют на социальную сферу — Александр Котов 12.07.2023, 16:430 Опубликована программа фестиваля «Александрова дорога» в Самолве 12.07.2023, 16:402 Площадка сгорела, вандал остался
12.07.2023, 16:381 Италия и Греция больше не пользуются спросом у псковских туристов – Гелена Самохвалова 12.07.2023, 16:260 Будут ли выборы губернатора Псковской области конкурентными, ответил Александр Котов 12.07.2023, 16:170 Фестиваль «Послушайте!» к 130-летию Владимира Маяковского пройдет в Пскове 12.07.2023, 15:580 До +27 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 13 июля
12.07.2023, 15:480 Не стоит огорчаться по поводу запрета фейерверков - Александр Котов 12.07.2023, 15:400 Митрополит Тихон об апостолах Петре и Павле: Мы не учимся их великим урокам 12.07.2023, 15:340 Подростки сбросили с моста беременную женщину с целью ограбления 12.07.2023, 15:310 «Беседка»: «Александрова дорога». Путешествие в XIII век. ВИДЕО
12.07.2023, 15:240 Почти 8 млн рублей готовы потратить на флаги и гербы РФ для псковских школ 12.07.2023, 15:180 Активность на районных выборах будет высокой — Александр Котов 12.07.2023, 15:130 «Метражи»: Как реставраторы стали застройщиками? 12.07.2023, 15:050 Умер писатель Милан Кундера
12.07.2023, 15:001 Скафандр Юлии Пересильд выставили на продажу 12.07.2023, 14:470 Ребенка-инвалида в Псковской области обеспечили уникальным протезом предплечья 12.07.2023, 14:410 Александр Котов: Многие наблюдают и видят, как изменяется мир 12.07.2023, 14:390 Великолукский центр обслуживания клиентов «Экопрома» не будет вести прием граждан до 17 июля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru