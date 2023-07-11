Общество

Реализация проектов территориального общественного самоуправления 2023 года началась в Пскове

Реализация проектов территориального общественного самоуправления, которые победили в первом городском конкурсе проектов благоустройства в этом году, началась в Пскове. Всего было 14 победителей. Среди них распределили 5 миллионов рублей. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин | Telegram

ТОС «Яна Фабрициуса» оборудовал во дворе дома № 13 детскую площадку: поставили воркаут, песочницу, качели и игровой комплекс.

«Осталось оформить необходимые документы. Но детям уже есть, чем заняться на каникулах», – рассказал Борис Елкин.

Всего в Пскове действуют 29 территориальных общественных самоуправлений, они объединили около 2 тысяч активных псковичей, которые вместе делают свои дворы комфортнее.