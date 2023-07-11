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Общество

Старших братьев ищет воспитанник детского дома в Псковской области через «Жди меня»

13.07.2023 18:45|ПсковКомментариев: 0

Антон Морозов ищет своих братьев в Псковской области через телепроект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте». 

«Я все детство провел в детском доме. Как и мои братья, с которыми я потерялся. Мы воспитывались в разных детских учреждениях. И с одним из братьев я встретился в лагере отдыха. Я тогда не знал, что это мой брат, но фамилии у нас были одинаковые. Он был старше меня и, как полагается в таких случаях, постоянно колотил меня», – рассказал автор заявки.

Тогда Антону Морозову не было еще и 10 лет. «Я подошел к нему и поинтересовался, как зовут его мать. Обычно дети из детских домов не знают своих матерей, но знают их имена. Такую информацию им сообщают воспитатели или опекуны из личного дела. Я спросил имя его матери, чтоб убедиться, не является ли она и моей мамой. На что получил агрессивный и злой ответ: "Что ты думаешь, что мы братья? Размечтался!" Так я больше и не возвращался к этому вопросу никогда», - написал он.

Имя этого брата – Андрей.

Когда Антон уже был подростком, к ним в детский дом приехали выпускники школы-интерната.

«Один из них сказал, что у меня есть брат, и что он знает меня. Я тогда вспомнил ту историю и понял, о чем идет речь. Тот день стал для меня счастливым. Я знал, что у меня есть брат. И как оказалось потом - не один. Я самый младший. Нас трое. Все мы от разных отцов», – написал заявитель.

Позднее он попал в Псковскую областную больницу, и там его навестил брат Андрей. «Мы встретились, общались и это было классно. Но потом меня выписали, я не имел возможность видеться с ним. А потом он закончил училище №1 города Пскова, связь с ним потерялась. Я после окончания училища нашел свою мать и бабушку, но ничего хорошего там не увидел и перестал поддерживать общение с этими людьми. Но мать мне рассказала, что Андрей встретился и с нашим старшим братом», - уточнил Антон Морозов.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1920512, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке». 

Теги: #поиск людей #жди меня
Источник: Псковская Лента Новостей
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