Общество

Сестру разыскивает воспитанница детдома в Псковской области, они разлучились после лишения матери родительских прав

Светлану Пешехонцеву разыскивает сводная сестра Эльвира в Псковской области через телепроект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Заявительница указала в своем обращении в программу, что сестра появилась на свет в 1963 году.

«Так сложились обстоятельства, что Эльвира родилась в Пскове. Потом мама уехала, познакомилась с новым мужчиной, вышла замуж. В браке родилась Света», – отметили создатели шоу.

Все это время Эльвира жила с бабушкой и дедушкой. В 1966 или 1967 году мама вернулась. И вскоре всей воссоединившейся семьей они уехали на Дальний Восток.

«Первый класс я закончила в селе Иннокентьевка. Где-то в 1970-1971 году мать лишили родительских прав, а нас отправили в детские дома. Меня в Ритупский детский дом Пыталовского района Псковской области, а Свету - в Струги Красные. Когда директор моего детского дома сделал запрос в Струги Красные, там ответили, что ее забрал отец. Насколько я помню, он жил в Рязанской области. С тех пор я ее не видела, она сама не может помнить все это. Хотя то, что у нее есть сестра по матери, она должна знать», - написала заявительница.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1921869, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».