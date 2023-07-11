Общество

Псковскую инфекционку догазифицируют в 2024 году, заявила Анастасия Повторейко

Псковскую областную инфекционную клиническую больницу догазифицируют в 2024 году. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

«Ускоренное строительство в 72 дня не могло реализоваться при условии подключения больницы к центральному отоплению. Соответственно, теперь мы имеем значительные затраты на оплату электроэнергии. Первые два года это было достаточно посильно, а сейчас, поскольку низкая заполняемость, это стала приоритетная проблема, глобальная проблема для нашего учреждения», - подчеркнула Анастасия Повторейко.

Для решения этой проблемы многофункциональные медицинские центры в Псковской области будут догазифицировать. По словам гостьи студии, монтаж оборудования начнется уже в начале 2024 года в рамках догазификации социальных объектов. Анастасия Повторейко напомнила, что военные строители, возводя корпус «инфекционки», предусмотрели такой сценарий, и обеспечили в главном корпусе возможность догазификации.