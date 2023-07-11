Общество

Анастасия Повторейко о командном стиле губернатора и кадрах

Подошел к концу очередной законотворческий сезон, депутаты Псковского областного Собрания ушли на парламентские каникулы. Для члена команды губернатора Псковской области — депутата областного Собрания, главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасии Повторейко — это второй год в составе регионального парламента. Как она оценивает командный стиль работы главы региона? Какие достижения в сфере здравоохранения она считает наиболее выдающимися в минувшей пятилетке? Почему, несмотря на широкий спектр мер поддержки, в регионе остается актуальной проблема дефицита врачей? На эти и другие вопросы Анастасия Повторейко ответила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

- Анастасия Викторовна, вы сделали большой карьерный шаг, пришли в политику, общественную деятельность в команде губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Через два месяца состоятся выборы губернатора. Это главное политическое событие пятилетнего цикла. Как вы считаете, стиль командной работы, который подчеркивается, пожалуй, чуть ли не в каждом действии губернатора, сыграл свою роль в минувшую пятилетку?

- Стиль работы Михаила Юрьевича - персональный, четкий, обращенный на жителей Псковской области. Мы знаем главу региона как человека, обращенного к людям: начиная от его улыбки в момент коммуникации, заканчивая достаточно жестким, настойчивым требованием разобраться в конкретной ситуации и дать необходимую обратную связь. Например, в медицине: предпринятые Михаилом Юрьевичем меры дают достаточно серьезную обратную связь, и тем самым мы достигаем удовлетворенности медицинской помощью со стороны пациентов. Конечно, это достигается благодаря командной работе.

Если какое-то обращение требует мгновенных решений, то они не заставляют долго ждать. Для этого, конечно, нужен командный стиль работы, в котором губернатор совершенно гармонично реализует свои планы и задачи, которые поставлены перед регионом.

- Команда практически любого губернатора — это всегда сплав людей, которые родились, живут и работают на этой территории, и людей, которых принято называть «варягами», пришедших. Где-то это звучит более обидно, где-то — более спокойно. И всегда важно для того, чтобы команда работала как механизм, найти каждому место, оценить возможности каждого, дать возможность проявить себя и тем, и тем. Есть ли этот баланс, Анастасия Викторовна?

- Псковская земля либо принимает, либо отторгает. И это не только мое мнение, это мнение местных жителей. И это подтверждается годами работы. Например, мой коллектив областной инфекционной больницы — особенный, сборный: люди приезжают, либо они остаются и живут, либо уезжают и идут дальше своей дорогой. А мой коллектив — это малая часть Псковщины, порядка 500 человек. И я считаю, что такая же ситуация фактически везде. Каждому есть место, если человек четко понимает, что он готов жить и работать во благо Псковской области.

- Ваше выступление в поддержку отчета губернатора на июньской сессии Собрания было, пожалуй, самым ярким и эмоциональным. Прежде всего, вы остановились на достижениях как раз в родной для вас медицинской сфере. И набралось их столько, что выступление даже превысило по времени регламент. Но ведь есть и немало критических замечаний к отрасли. Это ведь тоже мы должны учитывать?

- Однозначно, да. В тот момент я просто поняла, что нужно говорить как о хорошем, так и о плохом. Это только начало пути, понимаете? Задач много, проблем достаточно. Период руководства Михаила Юрьевича Ведерникова характеризуется значительным усилением ориентации на медицину региона. Отчасти эта работа начата была до ковида.

Ковид еще раз показал, что акценты расставлены правильно, что нет ничего дороже здоровья. Поэтому реализация таких значимых национальных проектов как «Здравоохранение», «Демография», а также сопутствующих программ, стала приоритетом для Михаила Юрьевича. И, конечно же, для комитета по здравоохранению. Для нас становится ежедневной работой строительство ФАПов, оснащение больниц медицинским оборудованием, построен перинатальный центр. Был введен в эксплуатацию физкультурно-диспансерный объект, который тоже для региона стал единичным. Построены три медицинских центра, инфекционная больница, которые в свое время сыграли значимую роль и сейчас являются приоритетными. В Новосокольниках строится первое здание отдыха для медиков, развиваем санитарную авиацию.

- С нашей уникальной по расселению населения территории это, действительно, очень серьезное подспорье.

- Привлечены огромные средства, об этом тоже не надо забывать. Действительно, закупается серьезное оборудование. Раньше наши сограждане были вынуждены ездить в федеральный центр для того, чтобы провести ряд исследований, просто потому, что не было таких возможностей. Сейчас этот вопрос даже не поднимается.

Проблемы остаются, в том числе кадровые. Работа в этом направлении проводится. Но привлечение квалифицированных кадров остается достаточно сложной задачей. И огромный пакет социальных мер — жилье, временные выплаты, компенсация найма и так далее, действительно, привлекают. Но все равно конкуренция очень серьезная. С одной стороны - Санкт-Петербург, с другой стороны - Москва. И мы должны балансировать.

И даже сейчас, имея преимущество, не всегда удается выиграть в этой конкуренции. Поэтому, конечно, проблема есть с кадрами на селе. Программа «Земский доктор» остается актуальной.

Проблемы есть, никто их не замалчивает. Но и не говорить о достижениях тоже нельзя.

Беседовала Любовь Кузнецова