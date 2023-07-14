Общество

О скидывающих с балкона пакеты с водой детях предупредили псковичей в Сети

На детей, скидывающих с балкона многоэтажного дома пакеты с водой на головы прохожих, обратили внимание горожане в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Алина Мокроусова / «ВКонтакте»

«Улица Крупская, 24. Кидают пакеты с водой. Прошу родителей обратить на это внимание», – написала автор поста.

Многие комментаторы признались, что в детстве делали то же самое.

«Все так делали! Господи, правда. Если вы так не делали, то у вас не было детства», – встал на защиту хулиганов подписчик сообщества.

«Это родители и кидают. Новые дети так не умеют», – в шутку предположил ещё один горожанин.

Другой местный житель отметил, что скидывать с высоты дети могли бы и яйца.

Ранее сообщалось, что в Печорах неизвестный закидал машину яйцами.