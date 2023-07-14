Общество

Эксперт назвал причины учить иностранный язык с детства

Дошкольный период является самым благоприятным для изучения языков, заявил генеральный директор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania Игорь Пугачев.

«Детский ум лучше и легче усваивает новые знания, поэтому дети воспринимают язык более естественно и без усилий. В этом возрасте дети не анализируют, а просто впитывают информацию, что способствует более эффективному усвоению языка. Исследования показывают, что дошкольный период является самым благоприятным для изучения языков. В это время ребенок активно познает мир и готов к новым знаниям. Занятия с иностранным языком в игровой форме позволяют ему интересно и легко осваивать новый материал. Важно отметить, что дошкольники не испытывают языкового барьера», - приводит слова Пугачева RuNews24.

Эксперт также отметил, что изучение иностранных языков способствует развитию памяти у детей. Они легче запоминают последовательности, развивают навыки счета и чтения.

«Изучение иностранного языка в детстве имеет множество преимуществ. Ребенок легче и быстрее усваивает новую информацию, развивает уважение к другим культурам, получает преимущество на мировом рынке труда, расширяет свой кругозор и получает больше возможностей для самореализации», - добавил Пугачев.