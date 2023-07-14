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Общество

Лучших гражданских госслужащих вновь определят в Псковской области

14.07.2023 18:00|ПсковКомментариев: 0

Конкурс «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» пройдет в регионе осенью. Прием заявок от кандидатов стартует в сентябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области. 

Участников конкурса ждут четыре этапа испытаний в двух группах. Первая — гражданские служащие, замещающие ведущие должности категории «руководитель», вторая конкурсная группа — гражданские служащие, замещающие иные группы и категории должностей.

К кандидатам предъявлены серьезные требования, среди которых наличие стажа гражданской службы не менее трех лет и отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий, отметили в правительстве. 

Конкурс проводится второй год подряд с целью выявления и поддержки государственных гражданских служащих Псковской области, имеющих профессиональные достижения, а также повышения авторитета и престижа института гражданской службы. Первым лучшим государственным гражданским служащим области по итогам конкурса прошлого года стала заместитель начальника отдела мониторинга региональных проектов управления проектной деятельности правительства Псковской области Екатерина Тимофеева.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно на официальном портале в подразделе «Управление государственной службы и кадров правительства Псковской области» во вкладке «Конкурс "Лучший государственный гражданский служащий Псковской области“ в 2023 году».

Теги: #регион60 #конкурс
Источник: Псковская Лента Новостей
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