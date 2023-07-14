Общество

Лучших гражданских госслужащих вновь определят в Псковской области

Конкурс «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» пройдет в регионе осенью. Прием заявок от кандидатов стартует в сентябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Участников конкурса ждут четыре этапа испытаний в двух группах. Первая — гражданские служащие, замещающие ведущие должности категории «руководитель», вторая конкурсная группа — гражданские служащие, замещающие иные группы и категории должностей.

К кандидатам предъявлены серьезные требования, среди которых наличие стажа гражданской службы не менее трех лет и отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий, отметили в правительстве.

Конкурс проводится второй год подряд с целью выявления и поддержки государственных гражданских служащих Псковской области, имеющих профессиональные достижения, а также повышения авторитета и престижа института гражданской службы. Первым лучшим государственным гражданским служащим области по итогам конкурса прошлого года стала заместитель начальника отдела мониторинга региональных проектов управления проектной деятельности правительства Псковской области Екатерина Тимофеева.

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Ознакомиться с положением о конкурсе можно на официальном портале в подразделе «Управление государственной службы и кадров правительства Псковской области» во вкладке «Конкурс "Лучший государственный гражданский служащий Псковской области“ в 2023 году».