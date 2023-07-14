Общество

Псковские газовики прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи

Специалисты «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков»

Мастер-класс проводили опытные преподаватели – сотрудники Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Сотрудники проверили знания необходимых номеров телефонов, познакомились с алгоритмом действий при чрезвычайных ситуациях и ДТП, научились оказывать помощь пострадавшему, потерявшему сознание, помощь при сильном кровотечении и при непроходимости верхних дыхательных путей. Теоретический блок сопровождался отработкой полученных знаний на практике – на манекенах и в командах.

«Для работы газовиков необходимы постоянное совершенствование знаний, умений и навыков. В связи с изменяющимися нормами и требованиями проведенное занятие по грамотному оказанию помощи пострадавшим еще до приезда медиков для наших специалистов очень актуально», – отметила заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.