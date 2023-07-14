Общество

Новый фонтан в псковском сквере оснастят проектором

Пешеходный фонтан в сквере имени 60-летия Октября в Пскове оснастят проектором. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«В сквере имени 60-летия Октября (на Четырёх углах) началась установка фонтана, концепцию которого мы с вами выбирали в мае. Подрядчик уже огородил территорию и начал завозить стройматериалы. Это будет технологичный и очень красивый пешеходный фонтан с различными формами струй, подсветкой и музыкой. Также он будет оснащен проекционной установкой, которая позволит воспроизводить мультимедийный контент на водный "экран"», - рассказал губернатор.

Глава региона поблагодарил за новый объект руководство Сбера. Установку подрядчик планирует завершить осенью.

«Берём на особый контроль. Встретимся на открытии», - заключил глава региона.