Общество

Сергей Вострецов: Нужно поддерживать реальные многодетные семьи

Нужно поддерживать реальные многодетные семьи. Такое мнение высказал политик, лидер СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале, комментируя инициативу вице-спикера Госдумы от «Новых людей» Владислава Даванкова, который предложил признать многодетными семьи с двумя детьми. Соответствующее обращение парламентарий направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. По словам Вострецова, инициатива - противоречивая.

«Многодетная семья всегда была от пяти и выше человек, это сейчас для нас три ребенка уже много, а на самом деле - это отдельная категория людей, которая действительно нуждается в государственной помощи. Что мы хотим добиться приравниванием семей с двумя детьми к категории многодетных? Непонятно. Думаю, всё-таки перед озвучиванием законодательных инициатив и их внесением, неплохо бы спрашивать общественное мнение», - отметил он.

По мнению Сергея Вострецова, вырисовывается тревожная картина. «Современные девушки рожать не спешат, да и если решаются рожать, то максимум одного или двух ребятишек. Вся проблема не в доходах, а в головах. Стремясь за бытовым комфортом и благами, мы упускаем главный смысл своего существования. Живешь - дай жизнь другим. Без детей наша жизнь не имеет никакого смысла. Но и государству пора бы уже тоже поменять свою политику заигрывания перед людьми: и популизм, и полумеры вопросов не решают, а только порождают иждивенчество. Надо помогать тем, кто хочет развиваться и трудиться, поддерживать многодетные семьи. Выделяя им дома с земельными участками, а также обучать и помогать организовывать подсобные хозяйства. Параллельно развивая социальную инфраструктуру», - продолжил он.

Сергей Вострецов подчеркнул, что надо создать информационный образец поведения. «Чтобы все хотели иметь большую семью. Необходимо пропагандировать настоящую любовь и чувства, а не эфемерный достаток и низменные потребности. Конечно, не все смогут иметь большие семьи, но хотеть так жить должны все», - резюмировал он.