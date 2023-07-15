Общество

Дожди и грозы ждут жителей Северо-Запада России

Дожди и грозы ждут жителей Северо-Запада России, сообщает метеоцентр «Фобос».

На Северо-Запад уже в самом начале рабочей недели будет прорываться атлантический циклон, так что здесь жителей ждут дожди и грозы. Но если в понедельник ещё будет довольно тепло, то в последующие дни воздух остынет до +18…+23 °C, в Заполярье и до +10…+15 °C.

В Центральной России в понедельник солнечно и умеренно жарко – после полудня до +23…+28 °C. Но уже вечером во вторник регион станут накрывать облачные поля атмосферного фронта, так что опять пойдут грозовые дожди, в среду местами сильные, а показания термометров сразу понизятся на 4–6 °C.