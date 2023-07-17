Общество

Основные направления деятельности псковского исполкома Народного фронта назвал Виктор Остренко

Основные направления деятельности регионального исполкома Народного фронта назвал его руководитель, заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренков эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас существует региональный штаб, в который входят представители-общественники. Нам важно не кого-то где-то "пригревать". Вопрос ставится в большей степени для того, чтобы компетенции, которыми обладают люди, могли бы помогать в решении основных вопросов общественной повестки», – сказал гость студии.

На старте деятельности Народного фронта это были «острые движения» в адрес чиновничества, бюрократии, также предпринимались действия в части обновления партии власти, отметил он.

«Когда работа выстраивалась в далеком 2011 году, первые эскизы этой организации наметились такие: власть нуждалась в коммуникации с общественным сектором. В дальнейшем это стало общероссийским движением, системным общественным институтом, призванным помогать президенту, лидером которого он является по сегодняшний день. Если мы не учитываем интересы общественных организаций, движений, инициатив, простых граждан, то мы упускаем из виду очень важные вопросы организации государственного управления», – отметил Виктор Остренко.