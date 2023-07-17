Псковичка и великолучанка представят регион на фестивале «Миссис Россия 2023»

Две жительницы Псковской области представят регион на фестивале «Миссис Россия 2023». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Областной центр на федеральном конкурсе «Миссис Россия» представит действующая «Миссис Псков 2022» — 28-летняя Кристина Гончарова. Она замужем, воспитывает дочь Александру
«Хобби - пение, инвестиции. Любимая книга - "Колыбельная". Любимый фильм - "Не смотрите наверх", любимая песня - "Это здорово" (Николай Носков)», – рассказали организаторы про участницу.
Город Великие Луки представит обладательница звания «Гран-при Миссис Великие Луки 2020» — 43-летняя Юлия Жукевич. Она многодетная мать, воспитывает троих сыновей.
«Хобби - активный отдых, рисование, благотворительность. Любимая книга - классические произведения, любимый фильм - "Любовь и голуби". Любимая песня - танцевальные композиции», – добавили организаторы.
Фестиваль конкурса красоты «Миссис Россия 2023» будет проходить с 31 июля по 6 августа. Мероприятие является ежегодным и состоится уже в 23-й раз. Бессменным организатором выступает фонд «Планета женщин». Президент конкурса - Алла Маркина. Финал «Миссис Россия 2023» пройдет 6 августа в концертном зале «Орион Холл».