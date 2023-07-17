Общество

79-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков отметили в Себеже

Торжественно-траурное мероприятие в 79-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков прошло на братском захоронении № 1 в Себеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: районная газета «Призыв»

Была отслужена лития, память павших воинов, партизан, подпольщиков участники почтили минутой молчания. Все присутствующие возложили к мемориальным плитам цветы и гирлянды воинской славы. Здесь же состоялось открытие мемориальной таблички в память о жителе Себежского района, павшем в ходе специальной военной операции.

В сквере Знамени Победы состоялся праздничный концерт. Также здесь прошла церемония передачи внедорожника для нужд одного из псковских воинских подразделений в зоне специальной военной операции.

От имени правительства области себежан со знаменательной датой поздравил губернатор региона Михаил Ведерников. В своем послании он подчеркнул, что день освобождения муниципалитета стал символом мужества, героизма, сплоченности и единства народа во имя Победы и мира.

«Практически с самого начала оккупации в себежских лесах отчаянно бились с фашистами мирные жители. К зиме 1942 года здесь сформировался Братский партизанский край, который растянулся на тысячи километров», — отметил глава региона.

В память о боевой дружбе братьев по оружию из Белоруссии, Латвии, Ленинградской области, кто вместе проливал кровь за родную землю, после войны был воздвигнут Курган Дружбы — символ победы и народного единства.

«Мы не перестаем восхищаться твердостью духа ветеранов, узников концлагерей, детей войны, тружеников тыла и должны сделать все возможное, чтобы защитить нашу историю и память о тех, кто отстоял Родину и подарил нам мирную жизнь», — подытожил Михаил Ведерников.

Напомним, Себеж находился в оккупации 3 года. Освобождение было завершено 17 июля 1944 года в ходе Режицко-Двинской операции воинами 150-й стрелковой Идрицкой дивизии под командованием полковника Василия Шатилова. Это же соединение 1 мая 1945 года штурмом овладело Рейхстагом в Берлине и водрузило на нем Знамя Победы.

Во время оккупации в Себежском районе действовало масштабное партизанское движение. В 2019 году муниципалитету было присвоено почетное региональное звание «Край партизанской славы».

У поселка Идрица по инициативе местных жителей при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Российского военно-исторического общества (РВИО) установлен монумент в честь Знамени Победы.