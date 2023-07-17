Общество

Представительство Псковской области в Москве начало свою работу

Представительство Псковской области в Москве начало свою работу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в ходе видеообращения, опубликованного в Telegram-канале.

Фото здесь и далее: скриншоты из видеообращения губернатора Михаила Ведерникова

«Сегодня первый рабочий день нашего представительства. Полноценный московский офис позволит нам более тесно и результативно взаимодействовать с федеральными органами власти, более интенсивно работать с инвесторами. Я уверен, что это позволит привлечь дополнительные бюджетные и частные средства в регион», - отметил он.

Начало положено, ряд встреч уже состоялся. «Не все они публичные, но со временем о всех результатах вы обязательно узнаете», - добавил Михаил Ведерников.