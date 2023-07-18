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Общество

Подростка с сепсисом из Пскова доставили в Петербург на лечение

18.07.2023 20:48|ПсковКомментариев: 0

Псковского 16-летнего подростка с сепсисом доставили в Педиатрический университет сегодня,18 июля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил проректор по информационно-аналитическому обеспечению Педиатрического университета Валентин Сидорин

Его перевели для системного лечения из Псковской областной детской клинической больницы по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Министр, посещая учреждение, обратил внимание на состояние мальчика и поставил задачу руководителям федеральных центров, которые его сопровождали, решить вопрос с оказанием ребенку экстренной конкретной помощи. 

Ректор Педиатрического университета, главный неонатолог Минздрава профессор Дмитрий Иванов немедленно дал указание провести телемедицинскую консультацию и, по её итогам, доложил о готовности принять мальчика. Министр согласовал этот порядок действий 14 июля. Во вторник юношу доставили бригадой реаниматологов из Пскова в клинику Педиатрического университета. 

Мальчику изначально установили диагноз сепсис, однако сейчас врачи больше склоняются к постковидному синдрому, который повлек за собой чреду болезней и расстройств. 

Мальчик находится в отделении реанимации клиники Педиатрического университета. У него уже взяты необходимые анализы, проведены исследования на диагностической аппаратуре. Ректору доложены результаты, ситуация на контроле. Дмитрий Иванов особо подчеркнул, что необходимые медикаменты, расходные материалы для полного оказания помощи имеются. 

Теги: #болезни #ребенок
Источник: Псковская Лента Новостей
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