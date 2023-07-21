Общество

Приём заявок на участие в конкурсе «Многодетная семья года» стартовал в Псковской области

Приём заявок на участие в региональном конкурсе «Многодетная семья года» стартовал в Псковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Победителям предоставляется сертификат на единовременную выплату на улучшение жилищных условий. Участниками могут стать семьи, воспитывающие пять или более кровных, усыновленных несовершеннолетних детей. В конкурсе две номинации: Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья».

Основные критерии, которые будут учитываться при оценке заявок:

благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи;

здоровый образ жизни;

эстетическое воспитание детей;

общественно-полезная и благотворительная деятельность.

Заявки можно подавать до 5 августа по почте as.makarova@social.pskov.ru. Все критерии и необходимые документы для участия будут опубликованы на сайте social.pskov.ru во вкладке «Документы».

«Желаю участникам удачи!» - обратился глава региона к конкурсантам.