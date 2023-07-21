Общество

Минздрав предложил отойти от массовой вакцинации от коронавируса

Минздрав предложил прекратить массовую вакцинацию от коронавируса, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«В связи с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и стабилизацией эпидемической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации, целесообразно перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан»", — говорится в пояснительной записке.

Как уточняется, вакцинировать будут совершеннолетних, которые ранее не болели и (или) не прививались против инфекции, а также граждан в возрасте 60 лет и старше.

Кроме того, к уязвимой категории отнесли людей с хроническими заболеваниями, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями, пишет РИА Новости.