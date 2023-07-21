Общество

Областные соревнования по воркауту прошли в Пскове

Областные соревнования по воркауту Street Fest 2023, приуроченные ко Дню города Пскова, прошли 22 июля. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Street Workout Pskov».

Фото здесь и далее: Фёдор Егоров

В мероприятии приняли участие спортсмены из разных районов Псковской области: Невеля, Гдова, Великих Лук, Пушкинских гор, Пыталово, Струг-Красных, Пскова, Гдова из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Москвы.

Более 80 участников и 500 зрителей посетили соревнования. На открытии мероприятия, с приветственным словом, выступили представители Псковского областного воркаут-движения, судьи. Они пожелали всем участникам высоких результатов на соревновании и честного соблюдения правил в выполнении упражнений.

Также участникам пожелали достижения высоких результатов и успехов в спорте, глава города Пскова Борис Елкин и заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный.

«Перед началом состязаний для зрителей и участников выступили взрослые и юные спортсмены, показав комбинации элементов на воркаут-площадке. Весь день был наполнен мощной атмосферой и энергетикой, выступления спортсменов восхищали и мотивировали зрителей», – отметили в группе.