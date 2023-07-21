Общество

Росгвардейцы почтили память защитников города Пскова

Росгвардейцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне в День освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы возложили цветы к монументу, установленному в честь подвига бойцов 110-ого полка 2-ой дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием младшего лейтенанта Андрея Костенко и воинов-саперов 50-ого отдельного инженерного батальона под командированием Героя Советского Союза Семёна Байкова.

Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания.

Памятник был установлен в 2022 году по инициативе управления Росгвардии по Псковской области и поискового отряда «Застава», при поддержке областных и городских властей.

В ходе работы поисковиков и росгвардейцев на месте боя, был найден обломок моста, который использован при монтаже памятника.