Общество

Пенсионеров предупредили, какие льготы сгорят, если не взять их вовремя

Большинство выплат пенсионерам сегодня оформляются автоматически, однако за некоторыми, например, льготами по оплате услуг ЖКХ, придется обратиться лично. При этом задним числом деньги не начисляются, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он напомнил, что с 1 июля введен единый стандарт предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ для льготников. Согласно ему, орган соцзащиты сам запрашивает большинство сведений по межведомственным каналам, так что лично подавать документы не нужно.

«Но в бумажном виде придется донести то, что отсутствует в единых базах, например, доверенность представителя льготника, решение суда или справку, что ребенок в возрасте до 23 лет учится очно», — пояснил юрист. Заполнить заявление можно через Госуслуги, в МФЦ или лично в органе соцзащиты.

Отказать в приеме документов не могут, а если чего⁠-⁠то не хватает, то льготнику предоставляется пять дней, чтобы донести бумаги. Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней. Его могут продлить еще на 10 рабочих дней, если нужные документы в порядке межведомственного взаимодействия получить не удается.

О результате сообщат способом, который указал сам заявитель: бумажный вариант или лично забрать решение в соцзащите или МФЦ либо электронный — уведомление придет в личный кабинет пользователя на Госуслугах не позднее одного рабочего дня после рассмотрения заявления.

Есть еще доплата к пенсии за иждивенца, которая назначается, если гражданин обратился за ней, предоставив все документы. По словам Соловьева, до последнего времени о ней мало кто знал, и в судах сейчас немало исков о начислении выплат задним числом. Однако по закону это невозможно, указал юрист.

Не все знают и о доплате в случае, если пенсионер нуждается в уходе. Она производится Социальным фондом только после обращения с приложением медицинских документов, предупредил эксперт.

Кроме того, есть ряд региональных выплат, связанных с длительным стажем работы, наличием почетного звания или определенных наград. «Их перечень лучше уточнить в своем МФЦ. При наличии права нужно обратиться за выплатами, приложив подтверждающие документы — автоматически их никто не начислит», — заключил юрист.