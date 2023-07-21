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Юлия Пересильд поздравила псковичей с Днем города

Известная актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд поздравила псковичей со 1120-летием первого летописного упоминания города и 79-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Изображение: Кинопоиск

Видео, заснятое во время съемок фильма «Вызов» актриса опубликовала в своем Instagram*.

«Псков, привет Дорогой мой, родной, любимый город, шлю тебе привет с орбиты международной космической станции. Что хочу пожелать, пусть будет много нового: открытий, талантливой молодежи, новых памятников, новых спектаклей, новых фестивалей. Пусть город сбережет то, что у него есть, потому что наследие города прекрасно. Пуссть жители радуются, любят свой город и будут здоровы в наше непростое время», – рассказала Юлия Пересильд.

Ранее Юлия Пересильд стала лауреатом Государственной премии в области литературы и искусства 2022 года за создание художественного фильма «Вызов».

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