Общество

Игорь Иванов: Мы обязаны сохранять историю и наследие Пскова

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил псковичей со 1120-летием первого летописного упоминания города и 79-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Псков - это не просто город со своими улицами, парками и памятниками, это живой и дышащий организм, который наполняет наши сердца гордостью и любовью. Ты удивляешь нас своей богатой историей, красивыми архитектурными ансамблями, уникальными памятниками культуры. Ты нам дорог не только своей величественностью, но и своей душой, которая ощущается в каждом уголке города. В этот день мы вспоминаем всех тех, благодаря кому Псков стал таким, каким мы его знаем сегодня. Наши предки, летописцы, публицисты, активисты и многие другие - все они оставили в каждом камне и каждой улице частицу своей души. И мы обязаны сохранять историю и наследие Пскова, передавая его будущим поколениям», - обратился Игорь Иванов.



От лица псковских профсоюзов, он выразил глубокую благодарность всем членам профсоюза и жителям города, которые трудятся на благо его развития и процветания.

«Вы - настоящие герои, те, кто вкладывает свою энергию, вдохновение и таланты в каждую строчку истории Пскова. Ваши усилия и преданность своей работе делают наш город лучше и сильнее. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, благополучия и профессионального роста. Пусть Псков остается символом труда и достижений, а наши сердца будут наполнены гордостью и любовью к нему», - заключил Игорь Иванов.