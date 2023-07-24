Общество

Территорию псковского кафе включили в маршрут рейдов УМВД после жалобы соседей

Прилегающую к магазину-кафе территорию на улице Ижорского Батальона, 15а в Пскове включили в маршрут профилактических рейдов УМВД после жалобы депутату на незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщается в группе «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

«Из УМВД по городу Пскову поступило письмо о том, что была проведена проверка соблюдения федерального законодательства в части продажи алкоголя магазином-кафе, расположенным на горке по адресу улица Ижорского Батальона, 15а. На кафе пожаловалась жительница соседнего дома. Мол, место притягивает асоциальный контингент. Вокруг бардак и пьяные люди неприятной наружности. Да и в самом магазине не очень чисто», - рассказал депутат.

По итогам проверки УМВД оказалось, что это не магазин, а кафе, и лицензия на продажу алкоголя у него есть.

«Однако при контрольной закупке закон все-таки был нарушен. Продали как в магазине. В полиции составлен административный материал, с сотрудниками "кафе" проведена беседа, прилегающая территория включена в маршрут профилактических рейдов», - добавил депутат.