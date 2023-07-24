Общество

Поезд по маршруту Оредеж – Дно отменят 28 июля

В связи с необходимостью предоставления «окон» для проведения ремонтных работ на участке Санкт-Петербург – Оредеж – Дно 28 июля отменяется поезд № 6953 Оредеж – Дно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

27 июля назначается поезд № 7753 (состав поезда № 6954 Дно – Оредеж) расписанием: Оредеж отправление в 21:12, Заклинье в 21:25, Батецкая в 21:34, Бахарево в 21:44, Передольская в 21:56, Кчеры в 22:07, Уторгош в 22:19, Сольцы в 22:35, Куклино в 22:49, Леменка в 23:02, Гачки в 23:16, Дно прибытие в 23:34.