Общество

Празднование Дня города Пскова прошло без происшествий - УМВД

Празднование Дня города Пскова прошло без происшествий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники псковской полиции обеспечили общественный порядок и безопасность во время праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 1120-летию со дня первого упоминания города в летописи.

В празднике приняло участие более 57,5 тысяч жителей и гостей города. С самого утра кинологи со служебными собаками обследовали площадки, где проходили торжественные мероприятия, и места массового пребывания горожан.

Учитывая, что в период празднования Дня города было организовано 29 праздничных и культурно-развлекательных мероприятий, на охрану общественного порядка вышло порядка 210 сотрудников полиции, а также представителей народных дружин, сотрудников Росгвардии, волонтеров.

«Предпринятые меры безопасности по всем направлениям дали положительные результаты: не допущено нарушений общественного порядка, а также тяжких и особо тяжких преступлений», – сообщили в ведомстве.

Также сотрудники полиции отметили, что безопасность во время проведения праздничных мероприятий обеспечивалась с помощью комплекса специальной аппаратуры для бесконтактного обнаружения правонарушений. Четыре стационарных и четыре выносных видеокамеры, входящие в состав данного комплекса, позволяли охватывать всю территорию Октябрьской площади. Информация с видеокамер сразу же поступала на мониторы, установленные в специальном автомобиле.

Большинство псковичей и гостей города с пониманием относились к законным требованиям сотрудников полиции, пресекавшим распитие алкоголя в общественных местах. Полиция, руководствуясь действующим законодательством, предприняла все необходимые меры для того, чтобы праздничные мероприятия прошли без происшествий, в безопасной и спокойной обстановке.