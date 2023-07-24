Общество

Великолучан приглашают принять участие в акции «Скоро в школу»

Центр социального обслуживания города Великие Луки приглашает всех неравнодушных принять участие в благотворительной акции «Скоро в школу». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы акции, с 25 июля по 25 августа каждый участник может помочь юным великолучанам подготовиться к школе.

Фото: Центр социального обслуживания города Великие Луки

«Сбор ребенка в школу — это очень затратное и ответственное мероприятие, правда, получается собрать детей в школу не у всех в полном объеме. "Скоро в школу" — это традиционная акция, проходящая уже более 7 лет», — подчеркнули в центре.

В прошлом году общими усилиями организаторам удалось обеспечить полным набором канцелярских принадлежностей 67 детей, кроме того, для детей был организован праздник с играми и мастер-классами. В этом году необходимо обеспечить всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями 70 детей.

Канцелярские принадлежности можно приносить по адресам:

проспект Гагарина, дом №8;

улица Вокзальная, дом №23.

Также любой желающий может сделать пожертвование на расчетный счет благотворительного фонда «Объединение» с пометкой «Скоро в школу»: