Великолучан приглашают принять участие в акции «Скоро в школу»

Центр социального обслуживания города Великие Луки приглашает всех неравнодушных принять участие в благотворительной акции «Скоро в школу». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы акции, с 25 июля по 25 августа каждый участник может помочь юным великолучанам подготовиться к школе.
Фото: Центр социального обслуживания города Великие Луки
В прошлом году общими усилиями организаторам удалось обеспечить полным набором канцелярских принадлежностей 67 детей, кроме того, для детей был организован праздник с играми и мастер-классами. В этом году необходимо обеспечить всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями 70 детей.
Канцелярские принадлежности можно приносить по адресам:
Также любой желающий может сделать пожертвование на расчетный счет благотворительного фонда «Объединение» с пометкой «Скоро в школу»: