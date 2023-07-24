Общество

Сергей Вострецов: В городе нужно запретить держать собак бойцовых пород

В городе вообще нужно запретить держать больших собак и собак бойцовых пород. Такое мнение высказал политик, председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов, комментируя позицию кабмина, где сочли избыточным законопроект о штрафах за выгул опасных собак без поводка и намордника.

«Думаю, в целях гуманного обращения с животными в городе вообще нужно запретить держать больших собак и собак бойцовых пород. А то, что нельзя их выводить в общественных местах без намордника и поводка, вообще не вызывает сомнения. Скольких детей и людей они должны загрызть или просто покусать, прежде чем эти законы все-таки будут приняты? Меня в детстве покусала собака, чуть глаза не лишился, ничего приятного в этом точно нет», - отметил он.