Общество

Псковские активистки «Женского движения Единой России» присоединились к всероссийскому проекту «Народная сеть»

Псковские активистки «Женского движения Единой России» присоединились к всероссийскому проекту «Народная сеть». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», это всероссийское волонтёрское движение, существующее исключительно благодаря сбору добровольных пожертвований от неравнодушных граждан, а также личному участию и помощи каждого волонтёра в производстве маскировочных сетей своими руками во многих городах России.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

В Пскове ежедневно плетением сетей занимаются на Советской, 21. Помещение для работы предоставила Псковская епархия. Основной костяк – воскресная школа при храме Василия на Горке, но каждый день приходят новые добровольцы. От всероссийского волонтерского проекта «Народная сеть» мастерицы получают все необходимые материалы. Эта специальная ткань не горит, не промокает и не отражается на солнце.

Сети плетутся по специальной схеме и, в зависимости от местности, где могут быть использованы, так и называются: «выцветшая степь», «мох» или «берег Днепра».

«Здесь плетут сети по специальным схемам. Ткань, которая используется для плетения сетей, не горит, не промокает, не отражается на солнце. Система плетения отличается от той, что мы видели раньше. Тот, кто приходит сюда первый раз, учится, набирается опыта и постепенно увеличивает скорость работы», – отметила председатель регионального общественного совета партийного проекта «Женское движение Единой России» Алеся Михачева и пригласила псковичей присоединиться к этой работе, потому что запрос на маскировочные сети в зоне СВО всегда присутствует.

Напомним, открытие подразделения всероссийского проекта волонтёрской деятельности по изготовлению маскировочных сетей для фронта «Народная сеть» в Пскове состоялось в конце марта. Кураторы проекта в Пскове — воскресная школа храма Василия Великого при участии храма Святого благоверного князя Александра Невского и Псковской епархии. К плетению сетей могут присоединиться все желающие.