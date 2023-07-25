Общество

Малообеспеченным предложили выдавать сертификаты на школьную форму

С августа в некоторых регионах России начнут компенсировать траты на покупку школьной формы. Например, в Подмосковье выплата составит 10 тысяч рублей — в три раза больше прошлогодней, сообщили на странице губернатора в «ВКонтакте». А в Санкт-Петербурге многодетные, независимо от уровня дохода, могут получить на покупку школьной формы и спортивной одежды по 5621 рублю, сообщается на сайте госуслуг региона. Ввести единую поддержку многодетных по всей стране предлагают в Госдуме.

Сейчас решение о компенсации расходов на покупку школьной формы принимают власти регионов. Они же устанавливают перечень льготников. Например, где-то помогают многодетным, где-то — семьям с доходом ниже прожиточного минимума или семьям с детьми-инвалидами. Также в этом году в отдельных субъектах ввели компенсацию для семей участников СВО.

Власти регионов решают и как помогать нуждающимся. Например, если в Москве это денежная компенсация, то в Тверской области — готовый комплект одежды. Получить его могут многодетные, опекунские и приемные семьи, в которых воспитывается трое и больше детей младше 18 лет. Такой указ в июле подписал глава региона Игорь Руденя.

Губернаторы устанавливают и суммы выплат. В среднем по стране это около десяти тысяч рублей. Напомним, именно столько семьи с детьми от 6 до 18 лет получили от государства в 2021 году. Но в прошлом году федеральную выплату отменили.

Вернуться к так называемой школьной выплате неоднократно предлагали в Госдуме. В прошлом году об этом говорили во фракциях КПРФ и ЛДПР. А во фракции «Справедливая Россия — За Правду» предложили ввести сертификаты на приобретение школьной формы — от пяти тысяч рублей.

К теме вернулись и в этом году. «Можно, например, подумать о выдаче социальных сертификатов, которыми родители частично смогут оплачивать покупку школьной формы», — поделилась мнением с «Парламентской газетой» первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Подготовка ребенка к школе является существенной статьей расходов для всех родителей, а для малообеспеченных и многодетных — настоящим испытанием, которое приводит к долгам и жесточайшей экономии», — отметила депутат. Чтобы этого избежать, нужно ввести единую поддержку нуждающихся по всей стране, уверена она. Соответствующее обращение Лантратова намерена подготовить на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

В июле оператор фискальных данных «Платформа ОФД» рассчитал среднюю стоимость «школьного набора». Для этого эксперты проанализировали более 50 миллионов кассовых чеков с почти миллиона онлайн-касс в России. Получилось, что потратить на сборы в школу придется в среднем 13,4 тысячи рублей. Это на семь процентов больше, чем годом ранее, отметили аналитики.

По данным экспертов, в этом году цена школьной формы выросла на 20 процентов — до 2,9 тысячи рублей. На восемь процентов подорожал рюкзак, на три — дневник.

Аналитики также отметили, что школьные базары в этом году снимают сливки раньше времени. Дополнительным стимулом к продажам стало ожидание повышения цен на фоне изменения валютных курсов, следует из отчета.