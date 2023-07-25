Общество

Выигравшего контракт на ремонт крыши псковского общежития подрядчика признали недобросовестным

АО «Региональный универсальный менеджмент», которое не выполнило ремонт кровли общежития ПсковГУ, внести в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

«Подрядчик объяснил это повышением цен на стройматериалы. При этом на торгах сам снизил цену на 24%, но через полтора месяца после подписания контракта стал просить увеличить изначальную цену», - отметили в УФАС.

Специалисты напомнили, что контрактное законодательство допускает изменение стоимости уже заключенного контракта в двух случаях:

если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10%,

если подрядчик предоставляет исчерпывающую информацию и документы, обосновывающие его предложение об изменении стоимости контракта, а также подписанный проект дополнительного соглашения об изменении условий.

Документов и расчетов, подтверждающих необходимость увеличения финансирования АО «Региональный универсальный менеджмент» не представило.

Эксперты антимонопольной службы разъяснили, что участник торгов должен был заранее спланировать порядок выполнения работ, рассчитать все риски, а также выделить ресурсы на исполнение контракта.

В итоге к началу учебного года общежитие осталось неотремонтированным, а АО «Региональный универсальный менеджмент» внесли в реестр недобросовестных подрядчиков сроком на 2 года. Решение УФАС поддержал Арбитражный суд Псковской области.