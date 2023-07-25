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Общество

Выигравшего контракт на ремонт крыши псковского общежития подрядчика признали недобросовестным

26.07.2023 11:13|ПсковКомментариев: 1

АО «Региональный универсальный менеджмент», которое не выполнило ремонт кровли общежития ПсковГУ, внести в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области. 

«Подрядчик объяснил это повышением цен на стройматериалы. При этом на торгах сам снизил цену на 24%, но через полтора месяца после подписания контракта стал просить увеличить изначальную цену», - отметили в УФАС. 

Специалисты напомнили, что контрактное законодательство допускает изменение стоимости уже заключенного контракта в двух случаях: 

  • если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10%,
  • если подрядчик предоставляет исчерпывающую информацию и документы, обосновывающие его предложение об изменении стоимости контракта, а также подписанный проект дополнительного соглашения об изменении условий. 

Документов и расчетов, подтверждающих необходимость увеличения финансирования АО «Региональный универсальный менеджмент» не представило.

Эксперты антимонопольной службы разъяснили, что участник торгов должен был заранее спланировать порядок выполнения работ, рассчитать все риски, а также выделить ресурсы на исполнение контракта. 

В итоге к началу учебного года общежитие осталось неотремонтированным, а АО «Региональный универсальный менеджмент» внесли в реестр недобросовестных подрядчиков сроком на 2 года. Решение УФАС поддержал Арбитражный суд Псковской области. 

Теги: #ПсковГУ #общежитие #подрядчик
Источник: Псковская Лента Новостей
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